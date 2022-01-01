В ходе рейда пермские приставы арестовали семь автомобилей У должников также изъяты девять смартфонов Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы по Мотовилихинскому району регионального УФССП совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по выявлению должников на одной из автомагистралей Перми. Водителей останавливали и "пробивали" по базе должников. В случае обнаружения крупного долга - задерживали транспортное средство.

Всего в ходе мероприятия в связи с наличием крупных задолженностей у шофёров было арестовано семь машин. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП.

В основном, это были дорогостоящие иномарки — Lexus RX, Mazda CX-5, Toyota Avensis. Также в ходе рейда аресту было подвергнуто девять сотовых телефонов — два из арестованных гаджета оказались последними моделями iPhone.

В службе судебных приставов отметили, что подобные рейды не раз доказывали свою эффективность. После арестов автомобилей должники, как правило, в короткие сроки гасят долги. Поэтому совместные с ГИБДД мероприятия ведомство проводит еженедельно.

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