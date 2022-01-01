Стало известно расписание движения электропоездов по кольцевому маршруту в Перми С 30 апреля по 3 мая проезд по кольцу будет бесплатным Поделиться Твитнуть

Стало известно расписание движения электропоездов по кольцевому маршруту наземного метро в Перми. Как сообщили в Пермской пригородной компании (ППК), начиная с 30 апреля, три поезда ежедневно будут курсировать по часовой стрелке и три — против.

Отправление «Ласточек» от станции Пермь II по маршруту «Пермь II — Пермь-Сорт. — Лёвшино — Пермь II» в 9.01, в 16.47 и 18.10.

В обратном направлении по маршруту «Пермь II — Лёвшино — Пермь-Сорт. — Пермь II» электропоезда будут отправляться от главного железнодорожного вокзала в 6:27, 15:11, 20:58.

В компании отметили, что станции Блочная и Кабельная пока не обслуживаются. Перегон от станции Пермь-Сорт. до Лёвшино «Ласточки» будут преодолевать без остановок.

Время в пути по кольцевому маршруту — 1 час 20 мин.

С 30 апреля по 3 мая проезд по нему будет бесплатным.

Также с 30 апреля будет организовано движение поездов по четырем диаметрам с беспересадочным следованием по станции Пермь II.

Чусовской диаметр — от станции Оверята до Голованово;

Камский диаметр — от станции Оверята до Фермы;

Сылвенский диаметр — от станции Фермы до Левшино;

Егошихинский — от станции Пермь II до Голованово.

Подробно с новым расписанием движения электричек можно ознакомиться на сайте Пермской пригородной компании. Воспользоваться новой схемой перевозок сможет любой желающий на 31 остановке в черте города.

За счёт данных изменений количество электропоездов в городской черте увеличится до 108 в сутки. Как подсчитали в ППК, средний интервал между электричками сократится до 27 минут, а в пиковые периоды — до 10-15 минут.

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