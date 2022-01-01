В Перми 9 мая пройдёт более 150 праздничных мероприятий Они состоятся с 10 до 23 часов Поделиться Твитнуть

В День Победы, 9 мая, в Перми пройдёт порядка 150 праздничных мероприятий, об этом было заявлено на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 77-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в этом году военный парад (начало в 10:00) и шествие «Бессмертного полка» пройдут в традиционном очном формате на Октябрьской площади. Также, передаёт «Рифей», будет организована трансляция этих событий в Интернете и по ТВ.

После в разных районах города состоятся концерты, в том числе в 64-м квартале городской эспланады, флешмобы, кинопоказы, акции.

Так, в 13:00 состоится возложение цветов к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу.

В Свердловском районе пройдёт шествие «Поклонимся великим тем годам», а в Мотовилихе – акция «Бессмертный цех».

В Пермь прибудет поезд Победы.

Будут работать выездные бригады для тех ветеранов, которые не смогут лично посетить мероприятия.

Перед ДК им. Солдатова выступит Пермский губернский оркестр, начало в 14:00. В самом ДК в 15:00 состоится торжественное собрание городской общественности.

Завершит праздник 10-минутный салют. Его запустят в 23:00 с базы «Летающий лыжник» (Мотовилихинский район).

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