В Санкт-Петербурге состоялась встреча глав региональных парламентов с президентом РФ Владимиром Путиным Поделиться Твитнуть

Встреча глав региональных парламентов с президентом РФ Владимиром Путиным прошла в рамках Совета законодателей РФ. В заседании принял участие председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.

Владимир Путин поприветствовал участников встречи и поздравил законодателей с Днем российского парламентаризма. В своем выступлении глава государства подчеркнул особую роль региональных парламентов в сегодняшней ситуации. По его словам, законодатели внесли большой вклад в реализацию первичных мер по стабилизации экономики в условиях внешних санкций. При этом президент отметил необходимость продолжить тесное взаимодействие парламентариев с представителями исполнительных органов власти для выработки эффективных антикризисных решений.

«Я прошу вас совместно с министерствами и ведомствами, губернаторскими командами, а также деловым, научным и экспертным сообществами продолжить выработку новых антикризисных мер. Усилить парламентский контроль за выполнением принимаемых решений, поддержать наших людей. При этом необходимо не только обеспечить стабильность экономики, внутреннего рынка и ритмичную работу предприятий, но и укреплять индустриальный и технологический суверенитет нашей страны», — заявил Владимир Путин.

По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, тезисы, которые были озвучены главой государства определяют важные задачи, которые сегодня стоят перед страной и каждым регионом в отдельности.

«В сегодняшнее непростое время, как никогда, важно поддержать президента и предпринять все необходимые меры по стабилизации внутренней ситуации в стране в условиях беспрецедентного санкционного давления. Глава государства ставит четкую цель — реализовать потенциал каждого региона для укрепления экономики всей страны и во многом рассчитывает на региональные парламенты. Для выполнения поставленных задач важно мобилизовать имеющиеся у нас ресурсы в промышленности, науке, сфере высоких технологий. Вместе с тем, необходимо создавать благоприятные условия для развития бизнеса и инвестиционной деятельности. Отмечу, что Пермский край уже предпринял ряд оперативных и значимых шагов в этом направлении. Депутатский корпус будет продолжать активно участвовать в реализации антикризисных мер, выстраивая эффективный диалог с правительством, бизнес-сообществом и гражданами», — отметил спикер.

Ранее на заседании Совета законодателей председатель СФ Валентина Матвиенко призвала законодателей из регионов контролировать исполнение поручения президента, постановления правительства и специального решения Генпрокурора по снижению проверок бизнеса. Напомним, одним из главных вопросов повестки стала реализация плана первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях внешнего санкционного давления в субъектах РФ, а также меры по их финансовой устойчивости.

Также был поднят вопрос об отмене нормы Налогового кодекса РФ о консолидированной группе налогоплательщиков — механизма, который позволяет группам платить налог на прибыль как одна компания, объединяя прибыли и убытки. Как отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, многие регионы несут от этого потери. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что эта норма прекратит свое действие с 2023 года.

В рамках докладов было заявлено о необходимости повысить адресность предоставляемой регионам помощи со стороны федерации, проводить своевременную индексацию социальных выплат в соответствие с прогнозными планами, а также ускорить процесс реструктуризации экономики для ее адаптации в новых реалиях.

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