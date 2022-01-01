Работать вахтовым методом согласны 6% соискателей вакансий в Пермском крае Это больше, чем в среднем по стране Поделиться Твитнуть

К Дню работников вахтового метода (отмечается в России 27 апреля) служба исследований hh.ru изучила резюме вахтовиков и выяснила, жители каких регионов чаще и реже всего интересуются такой работой.

На первом месте по интересу к работе вахтовым методом оказался Ямало-Ненецкий АО — 17,1%. В тройке также Сахалинская область (16,6%) и Забайкальский край (16,1%).

Реже всего поехать на вахту готовы жители Нижегородской области (2,9%), Москвы (2,6%) и Московской области (2,2%).

У соискателей из Пермского края вахта также не пользуется большой популярностью — этот вариант занятости указан лишь в 6,3% резюме.

В целом по России работу вахтой сегодня рассматривают лишь 5% соискателей.

Чаще всего вахта привлекает водителей (7,1% от всех «вахтовых» резюме), инженеров-конструкторов (5,1%) и механиков (4,3%).

Зарплатные ожидания 24% вахтовиков превышают 100 тыс. руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.