Елена Синица
В Перми появится агрегатор такси «Таксовичкоф»
Также в городе запустят сервис по эвакуации транспорта «Эвакуаторчикоф»
В Перми начнёт работу новый агрегатор такси — «Таксовичкоф». Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.
Сервис планирует зайти в Пермь в рамках летней экспансии. Кроме этого, в городе запустят сервис по эвакуации транспорта «Эвакуаторчикоф».
Напомним, ранее сообщалось, что агрегатор «Ситимобил» перейдёт под управление «Таксовичкофа».
«Ситимобил» остаётся с вами и продолжает работу. Мы не шутим и очень этому рады. Скоро «Ситимобил» перейдёт под управление «Таксовичкоф». Мы передадим ваши данные компании, чтобы вы и дальше могли ездить с нами», — говорилось в сообщении.
При этом в «Таксовичкофе» пояснили, что бренды продолжат развиваться отдельно друг от друга.
Как уточняли в пресс-службе Сбера, во втором квартале 2022 года будет завершена сделка по продаже части активов сервиса такси «Ситимобил», принадлежавших O2O-холдинг (совместному предприятию «Сбера» и VK), управляющей компании People&People (в её портфель входят «Грузовичкоф», «Таксовичкоф», «Эвакуаторчикоф» и другие компании).
People&People приобретёт технологическую платформу сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов. Сумма сделки не раскрывалась.
За счёт соглашения «Таксовичкоф» увеличит долю на рынке агрегаторов такси и расширит присутствие, в том числе на все города-миллионники России, отмечали в Сбере.
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