Елена Синица В Перми появится агрегатор такси «Таксовичкоф» Также в городе запустят сервис по эвакуации транспорта «Эвакуаторчикоф» Поделиться Твитнуть

В Перми начнёт работу новый агрегатор такси — «Таксовичкоф». Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

Сервис планирует зайти в Пермь в рамках летней экспансии. Кроме этого, в городе запустят сервис по эвакуации транспорта «Эвакуаторчикоф».

Напомним, ранее сообщалось, что агрегатор «Ситимобил» перейдёт под управление «Таксовичкофа».

«Ситимобил» остаётся с вами и продолжает работу. Мы не шутим и очень этому рады. Скоро «Ситимобил» перейдёт под управление «Таксовичкоф». Мы передадим ваши данные компании, чтобы вы и дальше могли ездить с нами», — говорилось в сообщении.

При этом в «Таксовичкофе» пояснили, что бренды продолжат развиваться отдельно друг от друга.

Как уточняли в пресс-службе Сбера, во втором квартале 2022 года будет завершена сделка по продаже части активов сервиса такси «Ситимобил», принадлежавших O2O-холдинг (совместному предприятию «Сбера» и VK), управляющей компании People&People (в её портфель входят «Грузовичкоф», «Таксовичкоф», «Эвакуаторчикоф» и другие компании).

People&People приобретёт технологическую платформу сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов. Сумма сделки не раскрывалась.

За счёт соглашения «Таксовичкоф» увеличит долю на рынке агрегаторов такси и расширит присутствие, в том числе на все города-миллионники России, отмечали в Сбере.

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