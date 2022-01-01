На АЗС Прикамья в среднем на 40 копеек снизились цены на бензин Литр АИ-92 на заправках «Лукойла» подешевел на 69 копеек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в апреле снизились цены на бензин. Об этом сообщает ВЕТТА.

Так, компания «Нефтехимпром» (имеет 40 АЗС на территории Прикамья) за неделю снизила стоимость литра бензина марки АИ-92 с 47,73 до 47,43 руб., а литр марки АИ-95 — с 51,33 до 51,11 руб.

На заправках компании «Лукойл» бензин АИ-92 подешевел на 69 коп. и сейчас стоит 47,34 руб., литр АИ-95 продаётся за 51,48 руб. (-0,43 руб.).

Среднее снижение цены за литр топлива составило 40,5 коп.

Как отметили в Пермском УФАС, новая ценовая политика ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» приблизила цены на бензин и дизельное топливо в Пермском крае к уровню цен в соседних регионах, например, Свердловской области.

Напомним, что вопрос дискриминации пермских потребителей в сравнении с потребителями из других регионов присутствия ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» изучался в антимонопольном ведомстве в рамках рассмотрения антимонопольного дела, возбуждённого в феврале. Основанием для его возбуждения стали признаки необоснованного резкого роста стоимости бензинов на АЗС компании в четвёртом квартале прошлого года.





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