Начальник Камской археологической экспедиции ПГНИУ решил покинуть пост Григорий Головчанский руководил КАЭ 20 лет Поделиться Твитнуть

Григорий Головчанский

Константин Долгановский

Начальник Камской археологической экспедиции ПГНИУ Григорий Головчанский решил оставить должность. Новым руководителем КАЭ будет назначен доцент кафедры истории и археологии университета Михаил Перескоков. Об этом сам Григорий Головчанский написал в соцсетях.

«Это взвешенное решение, которое я принял после Нового года, и тогда же начал передачу дел. Я руководил экспедицией свыше двадцати лет, это более чем достаточно. Нужны свежие идеи, и эти идеи принесут свежие люди»,— цитирует учёного издание «Коммерсант-Прикамье».

Григорий Головчанский в 1994 году окончил исторический факультет Пермского государственного университета. В том же году стал преподавателем кафедры древней и новой истории России и научным сотрудником Камской археологической экспедиции. С 1999 года — заместитель, а с 2001 года — руководитель КАЭ.

Камская археологическая экспедиция университета является крупнейшим научным центром по археологическому изучению территорий Прикамья.

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