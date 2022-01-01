Елена Синица С начала года в бюджет Перми поступило 8,1 млрд рублей Это на 10,5% больше, чем за этот же период в 2021 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 апреля, в городскую казну поступило 8,1 млрд руб., или 18,5% от годового плана (43,6 млрд руб.). Об этом сообщила председатель Пермской КСП Мария Батуева.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходов поступило на 10,5%. Кассовый план за январь-март по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 105%. В том числе по налоговым — на 106%, по неналоговым — на 101%.





По налоговым доходам перевыполнение плана связано с ростом поступлений по НДФЛ (на 286 млн руб.). В то же время, не исполнен план по земельному налогу на 86 млн руб.





Перевыполнение плана по неналоговым доходам отмечается по доходам от использования имущества (на 20 млн руб.), от продажи материальных и нематериальных активов (на 34 млн руб.).

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