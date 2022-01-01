Елена Синица

За год в органы прокуратуры города поступило свыше 26 тыс. обращений пермяков

В основном они касались защиты трудовых и жилищных прав

Поделиться
трудовой кодекс

фото: pgt68.ru

За 2021 год органами прокуратуры города рассмотрено 26 594 обращения пермяков. Из них было разрешено 13 990. Такие данные привёл прокурор Перми Виталий Дымолазов.

«Нестабильная экономическая обстановка, пандемия коронавируса внесли коррективы в деятельность органов прокуратуры. В прошедшем году основное внимание было уделено прежде всего вопросам защиты прав граждан. Граждан в основном волновали вопросы защиты трудовых и жилищных прав», — отметил Дымолазов.

Так, 1362 обращения были связаны с вопросами по ЖКХ, 1045 — трудового законодательства, 592 — административных правонарушений.

Ещё 861 обращение касалось исполнительных производств, 534 — жилищных прав. Большая часть обращений (4655) отнесли к категории «иное законодательство».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться