Елена Синица За год в органы прокуратуры города поступило свыше 26 тыс. обращений пермяков В основном они касались защиты трудовых и жилищных прав Поделиться Твитнуть

За 2021 год органами прокуратуры города рассмотрено 26 594 обращения пермяков. Из них было разрешено 13 990. Такие данные привёл прокурор Перми Виталий Дымолазов.

«Нестабильная экономическая обстановка, пандемия коронавируса внесли коррективы в деятельность органов прокуратуры. В прошедшем году основное внимание было уделено прежде всего вопросам защиты прав граждан. Граждан в основном волновали вопросы защиты трудовых и жилищных прав», — отметил Дымолазов.





Так, 1362 обращения были связаны с вопросами по ЖКХ, 1045 — трудового законодательства, 592 — административных правонарушений.





Ещё 861 обращение касалось исполнительных производств, 534 — жилищных прав. Большая часть обращений (4655) отнесли к категории «иное законодательство».

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