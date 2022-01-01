Торговый эквайринг становится всё более востребованным Поделиться Твитнуть

Нужно ли использовать торговый эквайринг?





Эквайринг успешно используют многие организации. Данная банковская услуга оказывается значимой для розничных и иных торговых субъектов. Появляется возможность принимать оплату от клиентов с банковских карт или электронных платежных систем безналичным способом. Списание денежных средств осуществляется с применением POS-терминалов, ККМ нового образца с эквайринговым модулем.





Основные особенности





Есть возможность полноценно проводить денежные операции в магазинах, кинотеатрах, аптеках, спортивных залах, салонах красоты, отелях, кафе и ресторанах, на вокзалах, автомобильных заправках. В последнее время отмечается активное распространение данной услуги.





На какие плюсы следует ориентироваться





Клиенты отмечают следующие преимущества, благодаря которым торговый эквайринг становится всё более востребованным:





• Повышение продаж. Покупателям не придется отказываться от покупок, если наличных денег нет с собой. При использовании карты можно рассчитывать на наличие кэшбека. В этом случае доступна возможность частичного возврата денежных средств. Многие заведения отмечают повышение роста выручки, причем показатель обычно составляет не меньше 10%.

• Уменьшение очередей. Терминалы обрабатывают платеж в минимальные сроки, снимают точную сумму. Кассиру не требуется проверять купюры, отсчитывать сдачу. Это позволяет быстрее обслуживать клиентов.

• Уменьшение рисков и расходов. Клиенты могут быть уверенными в том, что махинации невозможны, а кассир не ошибется в сдаче.

• Защита от фальшивых денег. Покупателям сложнее давать поддельные купюры. Это уменьшает нежелательные риски.

• Улучшение деловой репутации. Торговые объекты соответствуют установленным стандартам 21-го века, если успешно используют эквайринг.

• Повышение качества обслуживания. Покупатели остаются довольными высоким показателем комфорта, оперативностью.

Таким образом, эквайринг — популярная услуга для многих организаций. Если внимательно ознакомиться с доступными предложениями, можно гарантированно остаться довольными предоставляемыми услугами.





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