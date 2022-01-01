В Прикамье на противопожарную деятельность в 2022 году направят почти в три раза больше средств Пожароопасный сезон в лесах региона стартует в мае Поделиться Твитнуть

Совет глав муниципальных образований Прикамья под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудил результаты подготовки региона к предстоящему пожароопасному сезону. В южных и центральных территориях он начнётся 1 мая, на севере края — 13 мая.

По прогнозам синоптиков в этом году май, июнь и июль ожидаются жаркими и засушливыми, отметил губернатор. Он подчеркнул, что лесные пожары часто возникают из-за неосторожного обращения с огнём, поэтому важно продолжать профилактическую работу с населением: «Наша общая задача — не допустить гибели людей, потери и повреждений жилья, объектов экономики. Главы муниципальных образований должны быть во всеоружии и держать вопрос на личном контроле».

По словам Дмитрия Махонина, в этом году на финансирование противопожарной деятельности планируется направить свыше 270 млн руб., это почти в три раза больше, чем в прошлом году.

В настоящий момент для выявления и тушения пожаров всё готово, доложил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Беланович. Общая группировка насчитывает 4,2 тыс. человек и 1,9 тыс. единиц техники.

В начале апреля региональному лесопожарному центру переданы три автоцистерны. Всего на деньги краевого бюджета закуплено пять автомобилей повышенной проходимости. Благодаря нацпроекту ожидается поставка ещё семи машин.

Как рассказал министр, сегодня на территории края организована 4-х уровневая система мониторинга. Ведётся наземное, авиационное патрулирование, а также действует система «Лесохранитель» — позволяет с помощью видеокамер обнаруживать пожары в лесу. Также ведётся космический мониторинг. Благодаря системе, в прошлом году почти 80% лесных пожаров удалось ликвидировать в первые сутки, отметил Беланович.

Глава ведомства добавил, что в территориях сейчас продолжается работа по противопожарному обустройству границ населенных пунктов, прилегающих к лесам, а за невыполнение этих мер предусмотрена административная ответственность.

Также в муниципалитетах разработаны планы тушения пожаров на территории городских лесничеств. «Часть территорий этого не сделали — они взяты на особый контроль», — сообщил министр.

Кроме того, на муниципалитетах лежит обязанность готовиться и к введению режима ограничения пребывания граждан в лесах в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности.

По итогам обсуждения Дмитрий Махонин поручил руководителям всех округов взять на контроль расчистку территорий, граничащих с лесом, создание минерализованных полос.

«Кроме этого, органам местного самоуправления необходимо принять все возможные меры, чтобы информация о нормах противопожарного обустройства и мерах ответственности за их неисполнение была доведена до каждого гражданина, сельхозтоваропроизводителя или юридического лица. В период до июня эта работа должна быть усилена», — резюмировал губернатор.

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