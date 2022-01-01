В 17 территориях Прикамья уровень безработицы выше среднекраевого в два раза

В среднем по краю он составляет 0,7%

По данным на 1 апреля, уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае составил 0,7%. Об этом сообщил глава краевого минсоца Павел Фокин на заседании Совета глав муниципальных образований региона.

При этом, по словам Фокина, в 17 муниципалитетах уровень безработицы в два раза превышает среднекраевое значение.

Например, в Косинском округе этот показатель составляет 3,1%, в Большесосновском — 2,8%, в Гайнском — 2,4%, Александровском — 2,26%, Сивинском — 2,23%. Также высокий уровень безработицы отмечается в Частинском (2,11%), Юсьвинском (2%), Ординском (1,91%), Кочёвском (1,87%) и Юрлинском округах (1,75%).

Кроме этого, в аутсайдерах Чердынский (1,84%), Гремячинский (1,71%), Берёзовский (1,64%), Уинский (1,54%), Октябрьский (1,45%) и Красновишерский (2,09%) округа.

Напротив, самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Перми (0,43%), Соликамском и Чайковском округах (по 0,49%).

Как отметил Фокин, наиболее серьёзный дефицит рабочих мест в Косинском округе. Там на одну вакансию претендует 12 человек. В Кочёвском и Александровском округах на одну вакансию претендует более семи и более шести человек соответственно.

«Мы считаем, что в территориях, где высокий показатель коэффициента напряжённости, то есть где нет рабочих мест, необходимо в полном объёме использовать предложенный ресурс господдержки», — добавил Фокин.