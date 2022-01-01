Елена Синица С начала года с улиц Перми отловили 296 бездомных животных За это время поступила 231 заявка на отлов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2022 года в пермскую службу по обращению с животными без владельцев поступила 231 заявка на отлов бродячих животных. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

За это время с улиц Перми было отловлено 296 бездомных животных.





Кроме этого, сообщается, что также муниципальный приют проводит работу по поиску новых хозяев для собак, находящихся на содержании. На сегодняшний день из приюта забрали 233 питомца.

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