Под Оханском тушат лесной пожар За сутки регионе произошло 14 ландшафтных пожаров Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за минувший день произошло 30 пожаров, из которых 14 связаны с горением сухой травы. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Ландшафтные возгорания растительности зафиксированы в Верещагинском, Чусовском, Оханском, Берёзовском и Кунгурском округах, а также в Индустриальном, Мотовилихинском, Кировском и Орджоникидзевском районах Перми.

В субботу, 23 апреля, в Оханском городском округе на площади 0,3 гектара зафиксирован лесной пожар. В МЧС отметили, что он до сих пор не ликвидирован.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.