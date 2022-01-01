Елена Синица К краевым проектам ГЧП могут применить льготное налогообложение Также для них могут появиться субсидии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае разработают дополнительные меры поддержки и льготы для ускорения реализации проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП). Соответствующее поручение дал губернатор региона Дмитрий Махонин, передаёт пресс-служба краевого правительства.

По данным главы регионального минэка Эдуарда Соснина, сейчас в крае реализуется 104 проекта ГЧП. Общий объём их финансирования составляет 50 млрд руб., из которых 27 млрд руб. — частные инвестиции.





В то же время, рассмотрение некоторых проектов и принятие по ним решений сдвигается за ранее определённый срок. Одна из причин — риск признания проекта нарушающим антимонопольное законодательство в части подмены госконтракта (по ФЗ № 44) на проект ГЧП.





Кроме этого, Соснин рассказал о практике других регионов в части субсидирования и льготного налогообложения по проектам ГЧП. В числе самых популярных мер поддержки — льготы по налогу на имущество и прибыль, по земельному налогу.





В результате глава региона Дмитрий Махонин поручил минэку подготовить предложения по изменению нормативной базы, позволяющие сократить сроки принятия решений по проектам ГЧП. Также поручено проработать возможность установления на региональном уровне льготного налогообложения и субсидирования для таких проектов.

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