От укусов клещей в Пермском крае пострадали 43 человека В том числе пять детей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медорганизации Прикамья по поводу присасывания клещей обратились 43 человека, в том числе пять детей.

По результатам лабораторных исследований, 27% паразитов инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), 3% — моноцитарным эрлихиозом человека, ещё 3% — гранулоцитарным анаплазмозом человека. Переносчиков энцефалита не обнаружено. Цифры соответствуют среднемноголетним данным.

В ведомстве напомнили, что прививку от клещевого энцефалита можно сделать в медорганизации после консультации врача. Завершить весь прививочный курс необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.

В 2021 году в Пермском крае показатели заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и болезнью Лайма превысили показатели Российской Федерации в 1,8 раза.

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