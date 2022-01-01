По решению суда власти Березников наладили водоснабжение в отдалённом микрорайоне Поделиться Твитнуть

Панорама г. Березники

newsko.ru

Власти Березников направили судебным приставам документы, подтверждающие факт того, что в отдалённом микрорайоне города — п. Заполье — налажено водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе УФСПП.

А началось всё с жалобы местной жительницы в прокуратуру. Она сообщила в надзорный орган о критической ситуации с водоснабжением в посёлке. Проверка подтвердила изложенные в заявлении факты.

Долгое время единственным доступным источником воды для жителей Заполья был шахтный колодец, качество воды в котором не подходило ни для приготовления пищи, ни для других бытовых нужд. Местные жители неоднократно обращались в администрацию Березников с требованием решить проблему, но чиновники заявляли, что считают нецелесообразным создание системы централизованного водоснабжения в микрорайоне.

Городской прокурор обратился в суд с требованием восстановить нарушенные права жителей Заполья и выиграл дело.

После того как судебные приставы предупредили чиновников об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований, вопрос был решён.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — отметили в УФСПП.

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