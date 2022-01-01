Андрей Стрельцов
«Парма» проиграла краснодарским «железнодорожникам» второй раз
Счёт в серии плей-офф стал 2-0 в пользу «Локомотива-Кубань»
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В воскресенье в Краснодаре прошёл второй матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ. Баскетболисты «Пармы» уступили местным «железнодорожникам» со счётом 100:84. Наибольшее число очков в составе гостевой команды матча набрал Валерий Лиходей — 23.
«Парма» после этого матча уступает соперникам в серии до трёх побед со счётом 0:2.
Следующий поединок состоится 27 апреля в Перми (0+). Если в нём победят подопечные Вячеслава Шушакова, то в Перми состоится и четвёртая игра.
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