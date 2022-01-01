Елена Синица
В Пермском крае 25 апреля потеплеет до +18°
Ночью возможен дождь
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В понедельник, 25 апреля, ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки. Об этом сообщает краевое МЧС.
Также сообщается, что ночью по северу региона возможны дождь и мокрый снег.
Ветер ожидается до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+7°, при прояснениях до −3°, днём 13…18°, местами по северу и востоку до +8°.
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