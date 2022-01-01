Елена Синица В Пермском крае 179 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровело ещё 230 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 179 новых случаев COVID-19. В том числе 30 из них диагностировано у детей в возрасте до 17 лет включительно.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находится 51 пациент. Из них 16 подключены к аппаратам ИВЛ. За эти же сутки выздоровело 230 человек, умер один.





По состоянию на утро 24 апреля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 454 036 человек. При этом 1 387 193 человека завершили курс вакцинации.

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