Авиакомпания Turkish Airlines с 28 мая планирует ежедневные полёты из Перми в Анталью Рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A321, время в пути — 4 часа 15 минут Поделиться Твитнуть

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Авиакомпания Turkish Airlines с 28 мая по 17 октября будет осуществлять ежедневные полёты из Перми в Анталью. Информация об этом появилась в расписании аэропорта «Большое Савино». Полёты будут осуществляться на самолетах Airbus A321, время в пути — 4 часа 15 минут.

Ранее на сайте аэропорта появились рейсы этой авиакомпании на турецкий курорт с 30 апреля по 25 мая с частотой вылетов три раза в неделю - по понедельникам, средам, субботам.

Добавим, что с 18 до 31 октября авиакомпания Turkish Airlines снова перейдёт к полётам в Анталию через день.

Как отмечают туроператоры, авиакомпания позволяет провозить с собой бесплатно багаж до 30 кг на одного пассажира, кроме того на борту предоставляется бесплатное полноценное питание, алкоголь, мультимедиа система встроена в спинки каждого кресла.

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