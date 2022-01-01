В Прикамье по всем региональным дорогам на месяц ограничено движение большегрузов Временные ограничения не коснутся пассажирских автобусных перевозок Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае с 22 апреля по 21 мая введено ограничение движения большегрузного транспорта на всех региональных трассах. Соответствующее распоряжение подписал глава минтранса Андрей Алякринский.

Мера позволит обеспечить безопасность дорожного движения и сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений от возможных разрушений в период весенней распутицы.

Перечень дорог, а также категории транспорта, на которые распространяются ограничения, размещены на сайте минтранса.

Специалисты министерства отмечают, что временные ограничения в весенний период не коснутся пассажирских автобусных перевозок, транспортировки продуктов питания, лекарств, топлива, удобрений, почты.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.