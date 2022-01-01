Росавиация продлила до 1 мая режим ограничения полётов в аэропорты юга и центра России Решение касается 11 городов РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В России продлён режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ до 1 мая 2022 года, сообщается на сайте Росавиации.

Ограничения касаются 11 российских аэропортов: Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Анапа, Геленджик, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, и Элиста.

Таким образом, до 1 мая отменяются рейсы из аэропорта Перми в Краснодар и Ростов-на-Дону.

Ограничения на полёты действуют со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.





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