Пермская фармакадемия создаст два центра практической подготовки студентов Соглашения с «Медисорбом» и «Биомедом» планируется подписать до конца 2022 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко концепцию создания Пермского центра кластерного развития фармацевтической отрасли, об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Проект (инициирован Пермской государственной фармацевтической академией) направлен на создание новых лекарств, научно-технологической продукции, подготовку специалистов для фармацевтики и смежных отраслей. Помимо ПФГА, в проект будут вовлечены научные организации, фармацевтические компании и бизнес.

Как отметил Дмитрий Махонин, пермская фармакадемия в расмках мероприятий по созданию кластера уже начала подготовку к открытию факультета промышленной фармации. Кроме того, вуз работает над созданием двух центров практической подготовки: по химическим технологиям — с АО «Медисорб», по биотехнологиям — с НПО «Биомед». Планируется, что соответствующие соглашения будут заключены с компаниями до конца 2022 года.

Вместе с тем, глава Прикамья подчеркнул, что для успешной реализации проекта необходима поддержка со стороны правительства РФ. В первую очередь нужно нарастить материально-техническую базу ПФГА в качестве площадки для дальнейшей работы, а на текущем этапе требуются средства на ремонт помещений и оснащение оборудованием. Соответствующие письма уже направлены в Минздрав РФ.





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