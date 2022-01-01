Автобус № 36 в Перми пустят по отремонтированному участку ул. Революции
Маршрут движения будет изменён со 2 мая
Со 2 мая в Перми движение автобусного маршрута № 36 «Театр «Ироничная компания» — м/р Вышка-2 — м/р Вышка-1» переносится на реконструированный участок ул. Революции между Компросом и ул. Сибирской. Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы будут следовать по выделенной полосе, совмещённой с трамвайной линией.
В настоящее время завершается перенастройка светофоров.
Как отметил глава Перми Алексей Дёмкин, запуск автобусов на этом участке позволит сократить время в пути одного из самых востребованных городских маршрутов.
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