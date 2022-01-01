Пермская краевая филармония приглашает на уникальный концерт симфонического оркестра Республики Татарстан

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В рамках фестиваля «Симфонический Олимп» Пермская краевая филармония приглашает на уникальный концерт Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского (6+).

Солистом выступит всемирно известный скрипач, лауреат международных конкурсов, артист Московской филармонии Павел Милюков. Выступление посвящено «Году Стравинского»: в июне исполняется 140 лет со дня рождения великого русского композитора, определившего пути новой музыки.

В программе концерта — шедевры Стравинского: Скрипичный концерт Ре мажор и музыка балетов «Весна священная» и «Жар-птица».

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан входит в число лучших коллективов России. Он не раз удостаивался чести выступить в лучших концертных залах мира. В 2016 году оркестр отметил полувековой юбилей. С 2010 года оркестром руководит Александр Сладковский. В 2016 году ему присуждена премия «Дирижёр года» по версии национальной газеты «Музыкальное обозрение». Записи концертов оркестра под управлением А. Сладковского регулярно транслируются на радио «Орфей», BBC Radio 3 и телеканале «Культура». Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан является первым и единственным региональным оркестром, удостоенным чести иметь собственный ежегодный абонемент в Московской государственной филармонии.

Скрипач Павел Милюков — музыкант с мировым именем. Выпускник пермской музыкальной школы № 1 (класс заслуженного работника культуры России Т.А. Шевцовой). Окончил аспирантуру Московской консерватории и Университета музыки и драмы в Граце (Австрия). Лауреат многочисленных российских и международных конкурсов, в том числе имени Н. Паганини, Д. Ойстраха, А. Хачатуряна, XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского (2015). С 2012 года — солист Мoскoвскoй государственной филармонии. С 2016 года преподает на кафедре скрипки Московской консерватории, а также регулярно проводит мастер-классы. Активно гастролирует в России и за рубежом. В 2016 году награжден Орденом Дружбы.

Павел Милюков в сопровождении Оркестра исполнит виртуозный скрипичный концерт Ре мажор Игоря Стравинского в четырёх частях. Премьера произведения состоялась в 1931 году, симфоническим оркестром Берлинского радио дирижировал сам Стравинский, а солировал американский скрипач русского происхождения Самуил Душкин.

«Для меня самое главное — донести до слушателя то, что хотел сказать композитор. В этом мы со Стравинским совпадаем. У него в партитурах столько красок, контрастов, столько соло, что все наши музыканты смогут себя показать. Музыка говорит сама за себя, и нам хватит мощи передать всё её образное богатство», — говорит народный артист России, профессор Казанской государственной консерватории Александр Сладковский.

25 апреля в 19.00. Большой зал филармонии.

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