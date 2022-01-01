Банк «Урал ФД» запустил новый онлайн-семинар «Дефицит чековой ленты. Что делать?»
Семинар можно посмотреть в соцсетях банка
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«Урал ФД» продолжает серию онлайн-семинаров для бизнеса в рамках проекта «План Б».
Зарубежные поставщики резко сокращают или вообще прекращают поставки чековой ленты в Россию, а отечественные компании не производят ее в нужных объемах. Поэтому стоимость за рулон чековой ленты увеличилась в три раза. Бизнес задается вопросом: как сокращать расходы? Приглашённый эксперт Павел Фофанов, инженер кассового оборудования партнёра банка ─ компании «Ф1» − подробно ответит на вопрос в видео-семинаре «Дефицит чековой ленты. Что делать?».
Смотрите онлайн-семинар в социальных сетях «Урал ФД»: ВК и Телеграм, применяйте полезные рекомендации на практике и получайте выгоду. А если у вас после просмотра появились вопросы, задавайте их в комментариях, специалисты банка и Ф1 ответят на каждый.
Оставить заявку на подключение эквайринга от банка «Урал ФД» и узнать о других услугах для предпринимателей можно на сайте uralfd.ru
АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020.
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