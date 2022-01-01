Банк «Урал ФД» запустил новый онлайн-семинар «Дефицит чековой ленты. Что делать?» Семинар можно посмотреть в соцсетях банка Поделиться Твитнуть

«Урал ФД» продолжает серию онлайн-семинаров для бизнеса в рамках проекта «План Б».





Зарубежные поставщики резко сокращают или вообще прекращают поставки чековой ленты в Россию, а отечественные компании не производят ее в нужных объемах. Поэтому стоимость за рулон чековой ленты увеличилась в три раза. Бизнес задается вопросом: как сокращать расходы? Приглашённый эксперт Павел Фофанов, инженер кассового оборудования партнёра банка ─ компании «Ф1» − подробно ответит на вопрос в видео-семинаре «Дефицит чековой ленты. Что делать?».





Смотрите онлайн-семинар в социальных сетях «Урал ФД»: ВК Телеграм , применяйте полезные рекомендации на практике и получайте выгоду. А если у вас после просмотра появились вопросы, задавайте их в комментариях, специалисты банка и Ф1 ответят на каждый.





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