Компания «РТ Лайн» проводит обучение всех желающих на категорию D Поделиться Твитнуть

фото компании «РТ Лайн»

В компании «РТ Лайн» открыт набор всех желающих пройти переквалификацию и повысить категорию водительских прав за счет компании для работы водителем автобуса.

20 апреля 2022 года была сформирована группа из 9 человек, которые были направлены на обучение в автошколу. Обучение займет 2 месяца, по истечении которых необходимо будет сдать теоретический и практический экзамен в ГИБДД.

После сдачи экзаменов и получения водительских прав с категорией D, соискателей официально оформляют в штат «РТ Лайн». Далее сотрудники приступают к стажировке в компании, срок которой является индивидуальным для каждого. «РТ Лайн» уделяет особое внимание обеспечению безопасности дорожного движения, поэтому после стажировки все сотрудники сдают экзамены внутри компании для закрепления и демонстрации полученных знаний и навыков.

Со всеми соискателями предварительно был заключен договор, по условиям которого потенциальный сотрудник проходит переобучение за счет «РТ Лайн».

Стоит отметить, что в 2021 году «РТ Лайн» уже организовывала подобное обучение для всех желающих повысить категорию водительских прав. На сегодняшний день все 7 человек, которые прошли обучение и успешно сдали экзамены, работают водителями в компании.

По словам начальника отдела по управлению персоналом Елены Волковой, «РТ Лайн» в дальнейшем планирует продолжить переобучение всех желающих на категорию D за счет компании и обеспечить рабочими местами.

Приглашаем всех желающих работать водителем автобуса и пройти обучение на категорию D. Обращайтесь в отдел персонала по телефону +7 (906) 876-22-26

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.