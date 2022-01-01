Афиша уикенда

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 22 по 24 апреля
22 апреля в 10:00 и 13:00, 23 апреля в 11:00 и 13:00, 24 апреля в 11:00 «Сцена-Молот» покажет новый спектакль для детей «Хома и Суслик» (0+, от 3 лет). Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Наталья Макарова.
22 апреля в 12:00 и 18:00
в Пермском театре оперы и балета в рамках XVII Открытого российского
конкурса артистов балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2022» (12+) пройдут конкурсные показы первого тур.
22 апреля в 19:00 на
сцене Пермского театра юного зрителя в рамках обменных гастролей выступит
Березниковский драматический театр. Зрители увидят спектакль «Старший сын»
(16+).
22 апреля в 19:00 в
Органном концертном зале Хор Parma Voices и Камерный оркестр Пермской оперы
выступят с концертом «Бах. Духовная музыка» (6+). Солисты: Надежда Гончарук
(меццо-сопрано), Сергей Годин (тенор), Максим Бояршинов (бас), Александр Егоров
(бас).
22 апреля в 20:00 в
частной филармонии «Триумф» состоится сольный концерт стендап-комика
Михаила Переходько «Дать 5 минут или дать раскрыться?» (18+).
До 23 апреля на
сайте Operan Play доступен к просмотру балет Александра Экмана «CATCI» (16+).
23 апреля в 11:00 и
14:00 на сцене Пермского театра юного зрителя Березниковский драматический
театр покажет детский спектакль «Пашка-факир» (6+).
23 и 24 апреля с 12:00
Пермский краеведческий музей в рамках акции «День Всемирного культурного
наследия» (0+) приглашает познакомиться с историей и особенностями архитектуры
объектов культурного наследия, в которых располагаются филиалы музея. Гостей
ждут на экскурсии в доме-музее «Подпольная типография», Музее-диораме, Доме
Мешкова, на Речном вокзале, в доме-музее Н.Г. Славянова, а также в Осинском
краеведческом музее. Количество мест ограничено, для участия необходимо пройти регистрацию или записаться по
тел: +7 (342) 202-20-01.
23 и 24 апреля в 12:00
и 18:00 в Пермском театре оперы и балета в рамках XVII Открытого
российского конкурса артистов балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2022»
(12+) пройдут конкурсные выступления
II тура.
23 апреля в 14:00 в
Пермской краевой библиотеке им.Горького состоится концерт «Песни войны,
весны и любви» (12+). В исполнении
солистов Пермской оперы Татьяны Каминской, Алексея Герасимова, Олега Иванова,
Даниса Хузина, Елены Галеевой, Натальи Князевой прозвучат песни «Синий
платочек», Журавли», «Случайный вальс», Майский вальс», «На лодке» и другие.
Партия фортепиано – Наталья Кириллова.
23 апреля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают
на документальный фильм «Ночь
в Лувре: Леонардо да Винчи» (12+).
23 апреля в 15:00 в
Органном концертном зале состоится гала-концерт «Русская фантазия-2022»
(6+). Солисты – участники краевого конкурса юных исполнителей на народных
инструментах и юных певцов. Концерт пройдёт при участии Оркестра русских
народных инструментов имени В.А.Салина.
23 апреля в 20:00 в
частной филармонии «Триумф» российская музыкальная группа Shortparis
выступит с презентацией альбома «Яблоневый сад» (16+).
До 24 апреля в
киноцентре «Премьер» проходит Неделя французского кино (12+).
24 апреля в 11:00 и
14:00 на сцене Пермского театра юного зрителя Березниковский драматический
театр показывает детский спектакль «Фуня» (6+).
24 апреля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают
на «Золотую Маску в кино» – зрителей ждёт кукольный спектакль «Ходжа Насреддин»
(12+) в Театре Наций в постановке Тимура Бекмамбетова.
24 апреля в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» выступит трио Silenzium (12+). Музыканты
создают оригинальные скрипичные и виолончельные версии известных хитов,
классических шедевров, а также представляют собственные музыкальные сочинения.
24 апреля в 21:00 на сайте Opera Vision стартуют показы оперы Вагнера «Летучий
голландец» (16+) в постановке Роджера Вонтобеля. Дирижёр – Джордан де Соуза,
Национальный театр Мангейма.
24 апреля в 21:00 на
сайте Digital Concert Hall стартует трансляция «Пиковой дамы» (16+)
Чайковского под управлением Кирилла Петренко.
25 апреля в 19:00 в
Доме актёра пройдёт юбилейный вечер Александра Сумишевского «Мои мамины
пластинки» (6+).
25 апреля в 19:00 В
Большом зале филармонии Государственный симфонический оркестр Республики
Татарстан под управлением Александра Сладковского выступит с концертом из
произведений Игоря Стравинского. Солист – Павел Милюков (скрипка).
До 26 апреля в Доме
художника проходит выставка пермских художников «Кто со мной» (6+).
27 апреля в 19:00 на
концертной площадке «Горный хрусталь» состоится концерт группы «Sмирный» с новой программой «Немного
не то» (16+).
До 30 апреля в Пермской
краевой библиотеке им.Горького проходит выставка «Кто с мечом к нам придет»
(16+) о победе Александра Невского на Чудском озере.
До 15 мая в Центре
городской культуры проходит выставка «Папины письма» (16+), представляющая
документальные свидетельства сталинской эпохи.
До 22 мая в
арт-пространстве «Другие круги» (ЦВЗ) проходит выставка Ольги Широковой «Синий
Мажорель» (0+).
До 18 сентября на
сайте «Ваш досуг» можно увидеть «Электру»
(16+) Рихарда Штрауса в Большом театре Женевы. Режиссёр – Ульрих Раше.
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