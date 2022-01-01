Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 22 по 24 апреля Поделиться Твитнуть

22 апреля в 10:00 и 13:00, 23 апреля в 11:00 и 13:00, 24 апреля в 11:00 «Сцена-Молот» покажет новый спектакль для детей «Хома и Суслик» (0+, от 3 лет). Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Наталья Макарова.

22 апреля в 12:00 и 18:00 в Пермском театре оперы и балета в рамках XVII Открытого российского конкурса артистов балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2022» (12+) пройдут конкурсные показы первого тур.

Пермский академический театр оперы и балета

22 апреля в 19:00 на сцене Пермского театра юного зрителя в рамках обменных гастролей выступит Березниковский драматический театр. Зрители увидят спектакль «Старший сын» (16+).

22 апреля в 19:00 в Органном концертном зале Хор Parma Voices и Камерный оркестр Пермской оперы выступят с концертом «Бах. Духовная музыка» (6+). Солисты: Надежда Гончарук (меццо-сопрано), Сергей Годин (тенор), Максим Бояршинов (бас), Александр Егоров (бас).

Бах. Духовная музыка

Пермский академический театр оперы и балета

22 апреля в 20:00 в частной филармонии «Триумф» состоится сольный концерт стендап-комика Михаила Переходько «Дать 5 минут или дать раскрыться?» (18+).

До 23 апреля на сайте Operan Play доступен к просмотру балет Александра Экмана «CATCI» (16+).

23 апреля в 11:00 и 14:00 на сцене Пермского театра юного зрителя Березниковский драматический театр покажет детский спектакль «Пашка-факир» (6+).

23 и 24 апреля с 12:00 Пермский краеведческий музей в рамках акции «День Всемирного культурного наследия» (0+) приглашает познакомиться с историей и особенностями архитектуры объектов культурного наследия, в которых располагаются филиалы музея. Гостей ждут на экскурсии в доме-музее «Подпольная типография», Музее-диораме, Доме Мешкова, на Речном вокзале, в доме-музее Н.Г. Славянова, а также в Осинском краеведческом музее. Количество мест ограничено, для участия необходимо пройти регистрацию или записаться по тел: +7 (342) 202-20-01.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

23 и 24 апреля в 12:00 и 18:00 в Пермском театре оперы и балета в рамках XVII Открытого российского конкурса артистов балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2022» (12+) пройдут конкурсные выступления II тура.

23 апреля в 14:00 в Пермской краевой библиотеке им.Горького состоится концерт «Песни войны, весны и любви» (12+). В исполнении солистов Пермской оперы Татьяны Каминской, Алексея Герасимова, Олега Иванова, Даниса Хузина, Елены Галеевой, Натальи Князевой прозвучат песни «Синий платочек», Журавли», «Случайный вальс», Майский вальс», «На лодке» и другие. Партия фортепиано – Наталья Кириллова.

23 апреля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи» (12+).

23 апреля в 15:00 в Органном концертном зале состоится гала-концерт «Русская фантазия-2022» (6+). Солисты – участники краевого конкурса юных исполнителей на народных инструментах и юных певцов. Концерт пройдёт при участии Оркестра русских народных инструментов имени В.А.Салина.

23 апреля в 20:00 в частной филармонии «Триумф» российская музыкальная группа Shortparis выступит с презентацией альбома «Яблоневый сад» (16+).

До 24 апреля в киноцентре «Премьер» проходит Неделя французского кино (12+).

24 апреля в 11:00 и 14:00 на сцене Пермского театра юного зрителя Березниковский драматический театр показывает детский спектакль «Фуня» (6+).

24 апреля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на «Золотую Маску в кино» – зрителей ждёт кукольный спектакль «Ходжа Насреддин» (12+) в Театре Наций в постановке Тимура Бекмамбетова.

Ходжа Насреддин / фото: perm.theatrehd.com

24 апреля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» выступит трио Silenzium (12+). Музыканты создают оригинальные скрипичные и виолончельные версии известных хитов, классических шедевров, а также представляют собственные музыкальные сочинения.

SILENZIUM / фото: triumphmusic.ru

24 апреля в 21:00 на сайте Opera Vision стартуют показы оперы Вагнера «Летучий голландец» (16+) в постановке Роджера Вонтобеля. Дирижёр – Джордан де Соуза, Национальный театр Мангейма.

24 апреля в 21:00 на сайте Digital Concert Hall стартует трансляция «Пиковой дамы» (16+) Чайковского под управлением Кирилла Петренко.

25 апреля в 19:00 в Доме актёра пройдёт юбилейный вечер Александра Сумишевского «Мои мамины пластинки» (6+).

25 апреля в 19:00 В Большом зале филармонии Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского выступит с концертом из произведений Игоря Стравинского. Солист – Павел Милюков (скрипка).

До 26 апреля в Доме художника проходит выставка пермских художников «Кто со мной» (6+).

27 апреля в 19:00 на концертной площадке «Горный хрусталь» состоится концерт группы «Sмирный» с новой программой «Немного не то» (16+).

До 30 апреля в Пермской краевой библиотеке им.Горького проходит выставка «Кто с мечом к нам придет» (16+) о победе Александра Невского на Чудском озере.

До 15 мая в Центре городской культуры проходит выставка «Папины письма» (16+), представляющая документальные свидетельства сталинской эпохи.

До 22 мая в арт-пространстве «Другие круги» (ЦВЗ) проходит выставка Ольги Широковой «Синий Мажорель» (0+).

До 18 сентября на сайте «Ваш досуг» можно увидеть «Электру» (16+) Рихарда Штрауса в Большом театре Женевы. Режиссёр – Ульрих Раше.

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