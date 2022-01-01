За сутки в Прикамье COVID-19 выявлен у жителей 22 территорий Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса выявлены за сутки у пациентов 22 территорий Пермского края.

В Перми заразились 84 человека, в Нытвенском ГО – 25, в Краснокамском округе – 14.

По 13 местных жителей заболели в Чайковском и Горнозаводском округе, 11 в Лысьвенском ГО.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 365 232 жителей региона.

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