За сутки в Прикамье COVID-19 выявлен у жителей 22 территорий
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По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса выявлены за сутки у пациентов 22 территорий Пермского края.
В Перми заразились 84 человека, в Нытвенском ГО – 25, в Краснокамском округе – 14.
По 13 местных жителей заболели в Чайковском и Горнозаводском округе, 11 в Лысьвенском ГО.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 365 232 жителей региона.
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