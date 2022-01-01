Елена Синица Большинство предпринимателей в Пермском крае ощутили спад спроса и разрыв цепочек поставок Бизнес-омбудсмен рассказал о последствиях западных санкций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Заксобрания Пермского края бизнес-омбудсмен Павел Новосёлов представил ежегодный доклад. В нём, в частности, он привёл результаты мониторинга о влиянии антироссийских санкций, введённых из-за событий на Украине, и об адаптации к ним бизнеса.

В опросе приняли участие 119 респондентов из Пермского края. 87 из числа опрошенных (73%) сообщили, что продолжают работу, но пока не смогли полностью перестроиться. Ещё 15 человек ответили, что санкции серьёзно их затронули, из-за чего они приостанавливают бизнес (12%).

Девять респондентов отметили, что им удалось быстро адаптироваться к новым условиям. Пять опрошенных сказали, что санкции их не затронули, а трое заявили, что закрывают бизнес.

Говоря о наиболее актуальных проблемах, спад спроса отметили 64 опрошенных (53%), разрыв цепочек поставок — 57, дефицит оборотных средств и кассовые разрывы — 54. Ещё 38 респондентов сообщили о сложностях доставки и транспортировки, 23 — о возросшей кредитной нагрузке, 16 — о блокировке цифровых платформ, 13 — о сложностях в экспорте.

Наиболее эффективными мерами поддержки (можно было выбрать несколько вариантов) представители бизнеса назвали мораторий на проверки, снижение ставок УСН, льготные кредиты для МСП, перенос срока уплаты налогов, снятие ковидных ограничений.

При этом респонденты предлагают также сделать акценты на снижении страховых взносов до 15%, списании части долгов и более дешёвых оборотных кредитах.

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