Вагит Алекперов покинул пост главы ПАО «ЛУКОЙЛ» Он находится в санкционных списках Великобритании Поделиться Твитнуть

Вагит Алекперов

Константин Долгановский

Президент и член совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», а также досрочно сложить полномочия президента ПАО «ЛУКОЙЛ». Как сообщили в пресс-службе компании, соответствующие уведомления были направлены сегодня, 21 апреля, председателю совета директоров ЛУКОЙЛа.

О мотивах решения не сообщается, но известно, что ранее Алекперов оказался в санкционных списках Великобритании.

В пресс-службе добавили, что по состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел 3,12% акций ПАО «ЛУКОЙЛ». Также он обладал бенефициарным экономическим интересом в отношении 5,43% акций компании, правами голоса по которым не распоряжается. Таким образом, Алекперов не являлся контролирующим акционером ПАО «ЛУКОЙЛ».

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