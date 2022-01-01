Елена Синица Краевой парламент поддержал объединение поселений в Пермский муниципальный округ Выборы в представительный орган округа пройдут в сентябре Поделиться Твитнуть

Пермский район

Константин Долгановский

Депутаты Заксобрания Пермского края поддержали объединение поселений в Пермский муниципальный округ. Решение принято на пленарном заседании 21 апреля.

В новую объединённую территорию войдут 17 сельских поселений. В их числе Гамовское, Кондратовское, Култаевское, Лобановское, Фроловское и Юго-Камское.

При этом публичные слушания прошли в 16 поселениях. Совет депутатов Юго-Камского поселения не принимал решения об их назначении.

Ранее, комментируя непроведение публичных слушаний в Юго-Камском, глава Пермского района Владимир Цветов сказал, что «логике это не поддаётся» и «аргументов никаких нет».

Выборы в представительный орган нового округа должны состояться в Единый день голосования в сентябре 2022 года.

«Как показывает опыт других территорий, объединение способствует приумножению экономического потенциала вновь образованного муниципалитета, увеличивается его инвестиционная привлекательность. Кроме того, разработка единой стратегии развития и планирования позволит максимально эффективно использовать все ресурсы большой территории Пермского района на благо его жителей», — отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.

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