Угроза сокращения нависла над бухгалтерами, сотрудниками отделов кадров и курьерами Меньше всего рискуют потерять работу охранники Поделиться Твитнуть

Служба исследований hh.ru провела опрос российских работодателей и выяснила, каких категорий персонала в первую очередь коснутся сокращения при негативном сценарии развития экономической ситуации в России.

Больше всего работодателей (26%) считают, что максимальный риск навис над сотрудниками, занимающими бэк-офисные административные должности (бухгалтеры, кадровики, технический персонал). В 22% компаний полагают, что сокращения ждут сотрудников продаж (как в рознице, так и в B2B). 21% может начать сокращения с сотрудников линейного персонала в логистике, транспорте, доставке (курьеры, водители, склад).

Меньше всего опасаться увольнений могут специалисты, занятые в обслуживании клиентов, например, в сферах HoReCa, культура, развлечения, спорт, красота (4%), в сфере IТ (4%), а также топ-менеджеры (3%), финансисты (3%) и специалисты сферы безопасности (1%).

Как отметили в hh.ru, опрос проводился среди тех компаний, у кого уже количество персонала с началом кризиса уменьшилось (это 23% от всех работодателей в стране и 23% в Приволжском федеральном округе) или уменьшится до конца года (29% по России и 30% в Поволжье).

18% компаний из тех, что не исключают уменьшение числа сотрудников до конца года, отмечают, что это может коснуться производственного линейного персонала. 16% допускают увольнения в маркетинге (включая диджитал-маркетинг), 13% — среди линейных функциональных руководителей (начальники отделов, направлений, подразделений).

Сотрудники, связанные с поддержкой клиентов (контакт-центр, техподдержка и проч.), могут попасть под сокращения лишь в 11% компаний, представители логистики и закупок (не включая линейный персонал) — в 9%.









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