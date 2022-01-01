Бывший куратор патриотического воспитания в Пермском крае лишился двух КамАЗов Осуждённый за мошенничество Дмитрий Жадаев уклоняется от возмещения материального ущерба Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы продолжают исполнительное производство о взыскании с бывшего консультанта отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования Пермского края Дмитрия Жадаева ущерба в размере 4 млн 350 тыс. руб. в пользу регионального минобра. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП.

В 2019 году Жадаев и директор АНО ДО «Краевой казачий центр «Пластун» Владимир Елагин были признаны виновными в хищении денег, предназначенных для организации отдыха детей в военно-спортивных лагерях. Жадаеву было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года условно с возмещением материального ущерба.

Так как добровольно должник решение суда не исполняет, приставы провели проверку имущественного положения экс-чиновника и обнаружили в его собственности два автомобиля «КамАЗ». Большегрузы арестованы и в ближайшее время будут переданы на реализацию. Вырученные средства направят в счёт погашения долга.

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