В Пермском крае будет создан Институт компьютерных наук и технологий В вузе для будущих программистов откроют 250 бюджетных мест Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Учёного Совета ПГНИУ 20 апреля было принято решение о создании в Перми Института компьютерных наук и технологий, об этом сообщил ректор госуниверситета Дмитрий Красильников.

В приёмную кампанию 2022 года в новом институте для будущих программистов будет доступно порядка 250 бюджетных мест.

Студентам предложат как классические образовательные программы, так и «перевёрнутые» программы обучения. В последних учащиеся сначала изучают IT-дисциплины, а высшую математику осваивают на старших курсах.

Как отметили в пресс-службе ПГНИУ, в институте будет предусмотрена возможность длительных учебных практик в IT-компаниях-партнёрах ПГНИУ (до 1 года обучения) на 3-4 курсах.

Новое структурное подразделение позволит вузу повысить уровень участия в реализации госполитики по развитию кадрового потенциала отечественной IT-отрасли, отметил Дмитрий Красильников.

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