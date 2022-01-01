Министр спорта РФ провёл рабочую встречу с президентом Союза ММА России Радмиром Габдуллиным Поделиться Твитнуть

Руководитель Союза ММА России, советник генерального директора «Уралхима» по спорту и молодёжной политике Радмир Габдуллин и министр спорта РФ Олег Матыцин обсудили Указ президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Согласно этому Указу, к 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70%.





Радмир Габдуллин презентовал новый проект Международной лиги ММА, пригласив Олега Матыцина в Пермский край. Первый турнир будет приурочен ко Дню города Перми.





Также Радмир Габдуллин рассказал, какая работа ведётся в области развития физической культуры и массового спорта в Пермском крае, какие программы реализуются для достижения поставленных целей.





Отдельно доложил о стартовавшей в Прикамье в декабре 2021 года при поддержке губернатора и правительства Пермского края, компаний «Уралхим» и «Уралкалий» программе «Миссия чемпиона».





В ходе встречи затронули ещё одну важную тему — участие Пермского края в Международном форуме «Россия — спортивная держава».





По сообщению пресс-службы Союза ММА России

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