Елена Синица В ЗС одобрили объединение поселений в Пермский муниципальный округ Публичные слушания прошли в 16 из 17 поселений Поделиться Твитнуть

Пермский район

Константин Долгановский

Комитет краевого заксобрания по госполитике поддержал законопроект об объединении поселений в Пермский муниципальный округ. Решение принято на заседании комитета 20 апреля.

Согласно законопроекту, в новую объединённую территорию войдут 17 сельских поселений. В их числе Гамовское, Кондратовское, Култаевское, Лобановское, Фроловское и Юго-Камское.

При этом публичные слушания прошли в 16 поселениях. Совет депутатов Юго-Камского поселения не принимал решения об их назначении.

Комментируя непроведение публичных слушаний в Юго-Камском, глава Пермского района Владимир Цветов сказал, что «логике это не поддаётся» и «аргументов никаких нет».

Он также добавил, что рассмотреть законопроект предлагается сразу в двух чтениях, чтобы успеть пройти процедуру выборов в представительный орган округа. Единый день голосования планируется в сентябре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.