«Бионорд Антипыль» представили на CleanExpo в Новосибирске Поделиться Твитнуть

Представители Уральского завода противогололёдных материалов (ООО «УЗПМ», входит в бизнес-сообщество WTG) принимают участие в Международной выставке оборудования и средств для профессиональной уборки, санитарии, гигиены, химической чистки и стирки CleanExpo Novosibirsk.





На протяжении трёх дней участники знакомятся с трендами отрасли и лидерами рынка, посещают интерактивные презентации и тест-драйвы продукции, находят новые решения по оптимизации собственных затрат, выбирая более функциональное и высокопроизводительное оборудование, а также экономичные и качественные средства для поддержания чистоты на промышленных предприятиях, в медучреждениях и бизнес-центрах в соответствии с санитарными и технологическими нормами и требованиями.





Уральский завод противогололёдных материалов презентует на форуме оптимальное решение проблемы запылённости урбанизированных территорий — «Бионорд Антипыль» и «Бионорд Шампунь».





Как отмечают специалисты УЗПМ, почти все производственные процессы связаны с выделением пыли: производство цемента, обработка металла или дерева, подготовка топлива, перевозка рудных и нерудных, сыпучих материалов, строительство и многое другое. Уровень загрязнения атмосферы считается высоким в каждом десятом городе РФ. Более 50 млн человек сталкиваются с проблемой запылённости воздуха ежедневно. Именно из-за пыли в весенне-летний период в городах сложно дышать, особенно аллергикам: микрочастицы резины, асфальта и песка легко поднимаются в воздух при первом ветре. Более того, в дорожном смёте за зиму активно плодятся плесневые грибы, микроскопические поры которых являются сильнейшим аллергеном. Минимизировать воздействие на здоровье человека и предвосхитить появление так называемой «аллергии на тающий снег» может оперативная весенняя уборка с помощью новейших разработок по пылеподавлению.





По словам представителей УЗПМ, на рынке шампуней для мытья дорог ранее использовались продукты иностранного производства, и «Бионорд» в этом контексте не только оказывается первопроходцем, но и работает в важнейшем направлении импортозамещения.





Эффективность «Бионорд Антипыль» обусловлена свойством состава связывать мелкие частицы пыли в более крупные, не давая им подниматься в воздух под воздействием ветра и воздушных потоков от транспортных средств. Пылеподавляющий материал предназначен для дорог с различным типом покрытий, в том числе и асфальтовым, так как не создаёт эффекта скользкой дороги, обеспечивает пылеподавляющий эффект более 10 дней, сохраняет свойства в дождь и не замерзает на дорогах даже при -10 градусах.





«Актуальность экологии в проблемной повестке россиян растёт в такой же прогрессии, как и запрос общества на решение экологических проблем к властям, поэтому минимизация негативного воздействия на окружающую среду и внедрение инновационных технологий для улучшения экологической ситуации — это не просто мировой тренд, а рекомендации к активным действиям, — отмечает советник генерального директора по развитию, эксперт Уральского завода противогололёдных материалов Евгений Немировский. — Появление на отечественном рынке пылеподавляющего средства, отвечающего всем требованиям ГОСТа, позволяет частично снять проблему загрязнённости атмосферного воздуха, которая на сегодняшний день актуальна для крупных городов, а качественные характеристики продукта помогают исключить дополнительные расходы на весеннюю уборку, повышая в разы её эффективность».





Пылеподавляющее средство «Бионорд Антипыль» также рекомендовано при проведении строительных и ремонтных работ, транспортировке сыпучих и пылящих грузов. Разработка была успешно протестирована прошлым летом предприятиями горнодобывающей промышленности, а также на дорогах Казани и Новороссийска. С осени прошлого года «Бионорд Антипыль» применяется в городах Северного Кавказа и Новосибирске.





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