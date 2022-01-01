Запаса товаров у арендаторов ТРК «Семья» осталось на полтора — два месяца Интерес к запуску проектов проявляют производители одежды и обуви из Индии, Турции и Китая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Большинство арендаторов ТРК «Семья» имеют товарные запасы на полтора — два месяца торговли. Об этом рассказали в администрации торгово-развлекательного комплекса, отметив, что это значительные объёмы. Их как раз должно хватить для перестраивания логистических маршрутов с целью дальнейшего пополнения ассортимента.

Также сообщается, что арендаторы, приостановившие работу магазинов, по-прежнему не намерены отказываться от площадей в ТРК, сохраняют товарные запасы и трудовые отношения с сотрудниками.

Как отметили в «Семье», интерес к запуску проектов на региональном рынке проявляют производители одежды и обуви из Индии, Турции и Китая. Правда, на данный момент резко нарастить своё присутствие они не готовы, поэтому компании ищут партнеров на условиях франчайзинга.

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