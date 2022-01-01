Коммунальный мост в Перми закроют на ремонт на два года Работы начнутся после пуска в эксплуатацию третьего моста Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После строительства в Перми третьего моста (по плану — в 2027 году) Коммунальный мост будет закрыт на капитальный ремонт примерно на два года, об этом в эфире радио «КП-Пермь» сообщил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский.

По его словам, на правом берегу Камы также будет построена двухуровневая транспортная развязка в районе улиц Якутской и Спешилова.

Алякринский подтвердил, что проектировщики рекомендуют строить третий мост через Каму в створе площади Гайдара и ул. Окулова.

«Он будет расположен примерно в 800 метрах от существующего Коммунального моста, что соответствует нормативам», — отметил министр.

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