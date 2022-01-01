Конкуренция за рабочие места в Пермском крае превысила пять резюме на вакансию Сильное падение спроса на сотрудников демонстрируют спортклубы, индустрия развлечений и СМИ Поделиться Твитнуть

Количество вакансий в Пермском крае за неделю с 11 по 17 апреля сократилось на 2%. А количество резюме осталось на прежнем уровне. Сейчас в регионе актуальны 11 тыс. вакансий и 58 тыс. резюме, сообщает служба исследований hh.ru.

Специалисты констатируют — уровень конкуренции среди соискателей в крае повышается. Если на неделе с 14 по 20 марта на одну вакансию приходилось 4,7 резюме, то сейчас уже 5,3. Впрочем, данный показатель всё ещё соответствует комфортной ситуации на рынке труда.

Также отмечается, что по сравнению с динамикой месячной давности падение спроса на персонал замедлилось.

Самое сильное падение спроса на сотрудников за последнюю неделю показали «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (-7%), «Административный персонал» (-6%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (-6%).

В то же время, на 8% выросло количество вакансий в сфере «Консультирование», на 6% — в сфере «Закупки» и на 4% в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Медицина, фармацевтика» .

Среди соискателей на 7% снизилась активность тех, кто ищет работу в сфере «Искусство, развлечения, масс-медиа», на 6% — в сфере «Консультирование».

Наиболее высокий уровень конкуренции в регионе на прошлой неделе наблюдался среди юристов и административного персонала — 7,6 и 8,3 резюме на вакансию соответственно.

Явный дефицит кадров складывается в сфере «Консультирование» (всего 0,3 резюме на вакансию).

В сфере «Медицина, фармацевтика» сейчас на одну вакансию приходится одно резюме, а в сферах «Строительство, недвижимость» и «Рабочий персонал» — 1,1 и 1,3 резюме соответственно.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.