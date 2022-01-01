Мария Сыропятова Объявлен аукцион на разработку проекта реставрации пожарной каланчи в Перми Максимальная стоимость работ — 3,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пожарная каланча в Перми

fireman.club

Работы по разработке проектной документации на реставрацию и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Каланча пожарная» (ул. Куйбышева, 11 в Перми) оценены в 3,7 млн руб. Такая начальная (максимальная) стоимость работ заявлена в аукционной документации на портале госзакупок.

Сроки выполнения проектных работ — до конца декабря. Потенциальный подрядчик должен разработать проектную и рабочую документации и провести её через историко-культурную экспертизу.

Заказчик — государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Напомним, в декабре 2021 года стало известно о планах передачи данного здания из федеральной собственности — частично под использование театром «У Моста», расположенного рядом, частично под музей пожарного депо.

Двухэтажное здание пожарной каланчи было построено в конце XIX века в северо-западном углу Чёрного рынка. Здание построено из красного кирпича со скатной крышей. Особенностью здания является сама каланча-восьмёрик, которая возвышается над вторым этажом здания. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения в 2013 году.

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