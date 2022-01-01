Пермские нефтяники определили лучшую бригаду и нефтегазопромысел Поделиться Твитнуть

На предприятии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подвели итоги производственных конкурсов. Среди критериев оценки — экологическая безопасность, охрана труда, выполнение показателей добычи нефти и газа.





По результатам ежегодного конкурса «Лучший нефтегазопромысел» победителем признан коллектив цеха добычи нефти и газа №3 (Гожанский нефтегазопромысел). На втором месте — цех добычи нефти и газа №4 (Полазненский нефтегазопромысел), на третьем — цех добычи нефти и газа №7 (Сухановский нефтегазопромысел).





Конкурс среди цехов нацелен на достижение наилучших производственных показателей, повышение профессионального мастерства и развитие творческого отношения к труду, он проходит на предприятии с 2008 года.





Впервые в этом году провели соревнования для выявления лучшей бригады. Новый формат включает в себя два направления. Так, победителей определяют среди самой многочисленной категории работников — операторов добычи нефти и газа, и среди других рабочих специальностей, занимающихся подготовкой нефти, проведением приёмосдаточных работ, поддержанием пластового давления и оперативно-восстановительным ремонтом.





Лучшей в добыче нефти и газа стала бригада цеха добычи нефти и газа №6 (Константиновский нефтегазопромысел) под руководством мастера Василия Балакина. По второму направлению победителем признана бригада оперативно-восстановительного ремонта Гожанского нефтегазопромысла под руководством мастера Сергея Бурцева.





«Грамотная организация рабочего процесса, чувство локтя и благоприятный климат в трудовом коллективе — это залог вовлеченности и ответственности работников бригады за производственный процесс. А победа в конкурсе — уже результат этой стабильной, отлаженной работы и профессионального единения. Победители по традиции получат почётные грамоты, а работники — премию», — отметил Генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.





Лучшие бригады на предприятии будут называть по итогам каждого полугодия. Конкурные комиссии определят самых достойных сначала в цехах, затем на уровне центральных инженерно-технологических служб, а затем и в масштабе всего предприятия.





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