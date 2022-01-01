ФСБ пресекла незаконный вывоз пермских лесоматериалов в Узбекистан Контрабандист осуждён на 2,5 года колонии Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Вступил в законную силу приговор Александровского городского суда Пермского края в отношении жителя региона, признанного виновным в контрабанде леса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

С 2020 по 2021 год обвиняемый незаконно вывозил с территории России в Узбекистан лесоматериалы хвойных пород в целях сбыта. Общий объём вывезенного леса превысил 180 кубических метров, ущерб составил более 1,9 млн руб.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Пермскому краю и Пермской таможни. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Мужчина приговорён к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.





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