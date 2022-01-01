Власти Прикамья решили выкупить у населения оружие и боеприпасы Выплаты за них увеличены в полтора раза Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

Министерство территориальной безопасности Пермского края обратилось к населению с просьбой сдать незаконное оружие и боеприпасы в обмен на вознаграждение.

В ведомстве напомнили, что с декабря 2021 года выплаты были увеличены на 50%. Так, за охотничье ружьё можно получить 6 тыс. руб., огнестрельное спортивное оружие — 3,7 тыс. руб., газовое оружие самообороны — 2,2 тыс. руб.

Правда, в случае, если оружие в ходе экспертизы будет признано технически непригодным для дальнейшего использования, размер вознаграждения сократится до 35 % от установленного.

Кроме того сообщается, что при добровольной сдаче предметов вооружения и боеприпасов уголовное дело не возбуждается, граждане к ответственности не привлекаются.

Вознаграждение будет переведено министерством в течение 30 календарных дней на счёт, указанный гражданином в заявлении.

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