Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская филармония приглашает на концерт примы Большого театра России Поделиться Твитнуть

В Органном зале Пермской краевой филармонии 19 апреля состоится камерный концерт (6 +). Произведения Баха, Шостаковича и Прокофьева прозвучат в исполнении дуэта Ladies Apriori — пианистки Варвары Мягковой и певицы Альбины Латиповой (сопрано), которые выступят как в дуэте, так и соло.

Концерт откроет Варвара Мягкова, исполнив прелюдии и фуги Иоганна Себастьяна Баха из первого тома «Хорошо темперированного клавира». Варвара Мягкова — признанный интерпретатор произведений Баха. Известный пианист Борис Березовский в интервью заметил: «Она феноменально играет Баха. На мой взгляд, даже лучше, чем знаменитый Гленн Гульд».

Баховский раздел в концерте продолжит кантата Jauchzet Gott in allen Landen («Воскликни Богу, вся земля») из пяти частей в исполнении дуэта — вокал плюс фортепиано.

После Баха в течение более чем двух столетий никто не отваживался написать цикл прелюдий и фуг во всех двадцати четырех тональностях — до того, как Дмитрий Дмитриевич Шостакович не создал в 1951 году «Двадцать четыре прелюдии и фуги», продемонстрировав стремление к преемственности музыкальных поколений через столетия.

Прелюдии и фуги Шостаковича стали вершиной полифонического мышления не только в творчестве композитора, но и в целом в музыкальном искусстве середины ХХ столетия. В исполнении Варвары Мягковой прозвучат три прелюдии и фуги из этого цикла — до мажор, ми минор и соль-диез минор, отличающиеся разнообразием приёмов и яркой концертностью.

Камерный вечер продолжится исполнением вокального цикла Сергея Сергеевича Прокофьева на стихи Анны Ахматовой, созданного в 1916 году. Обращение к камерной, лирической музыке было для молодого Прокофьева частью поиска с точки зрения как музыки, так и литературного материала. Цикл из пяти романсов: «Солнце комнату наполнило», «Настоящая нежность», «Память о солнце», «Здравствуй!» и «Сероглазый король» — был написан на стихотворения из первых двух сборников Ахматовой: «Вечер» и «Чётки». Романсы объединяет созерцательно-задумчивая интонация, переданная контрастом сложной вокальной мелодической линии и скупого поддерживающего аккомпанемента. В разное время этот цикл исполняли Галина Вишневская, Нина Дорлиак и Тамара Синявская.

Альбина Латипова и Варвара Мягкова — самобытные артистки, чьи сольные карьеры успешно развиваются; тем интереснее услышать их в дуэте.

Альбина Латипова — солистка Большого театра с 2017 года. Окончила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского (класс народной артистки России профессора Г.А. Писаренко). В 2015—2017 годах проходила стажировку в Центре оперного пения Галины Вишневской. В 2016-м участвовала в проекте «Молодые певцы» в рамках Зальцбургского фестиваля. Лауреат международных конкурсов. Обладательница Гран-при I Международного конкурса камерного пения им. Нины Дорлиак (Москва, 2017).

Варвара Мягкова окончила МГК им. П.И. Чайковского по классу специального фортепиано у профессора К.В. Кнорре. Лауреат всесоюзного (1992) и Международного конкурса в Андорре (2002). Опытная пианистка, получившая взрывную известность во многом благодаря интернету. Выступает с разнообразными сольными и камерными программами. Зарекомендовала себя чутким партнёром-ансамблистом в камерной музыке.

Пермская филармония обращает внимание на то, что на концерт Ladies Apriori действительны билеты на концерт, не состоявшийся 18 ноября 2021 года.

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