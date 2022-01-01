В Перми на этой неделе запланировано масштабное отключение холодной воды Водоснабжение будет отсутствовать в трёх районах Поделиться Твитнуть

Компания «Новогор-Прикамье» проинформировала пермяков о масштабном отключении холодной воды в более чем ста домах Индустриального, Дзержинского, Мотовилихинского районов города в ближайшие дни. Причина — аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы.

Так, 21 апреля, с 9:00 до 20:00 воды не будет по следующим адресам:

— ул. Овчинникова, 2, 5, 7, 8, 10, 10а;

— ул. Вильвенская, 9, 11, 13, 15;

— ул. Мильчакова, 15, 17;

— Горняков, 3, 5а, 7.

В пятницу, 22 апреля, с 9:30 до 19:30 отключение затронет следующие дома:

— ул. Лебедева, 37, 38, 39, 42, 13, 23, 25, 25 А, 25 Б, 27, 29, 33, 34;

— ул. Инженерная, 17, 17 А, 18, 19, 36, 3, 3 А, 4, 5, 6, 6 А, 10, 12, 14, 15;

— ул. Чехова, 4, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

— ул. КИМ, 17, 19, 49, 63, 75, 82, 99 А;

— ул. Хрустальная, 13, 15, 17, 28, 30, 32, 34;

— ул. Металлистов, 18, 19, 21;

— ул. Н. Быстрых, 2-15, 17;

— ул. Розалии Землячки, 11, 12, 14.

Жителям указанных домов рекомендуется запастись водой на период отключений.

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