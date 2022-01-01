В Перми скончался основатель Ночной футбольной лиги Валерию Максимовских было 50 лет Поделиться Твитнуть

Валерий Максимовских

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В Перми от онкологического заболевания скончался основатель Ночной футбольной лиги Валерий Максимовских. Ему было 50 лет. Об этом сообщает ВЕТТА.

Как написал в социальной сети «Вконтакте» сын Валерия Артем Максимовских, несмотря на рак в последней стадии, его отец продолжал развивать любительский футбол в Перми и отдавал этому делу всё своё время.

Ночная футбольная лига была создана в Перми в 2016 году. В НФЛ на сегодняшний день играют более 100 команд.

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